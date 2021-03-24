ضبط 28 ألف قطعة قمر الدين بدون بيانات في مخزن غير مرخص بالإسكندرية

قامت إدارة تموين برج العرب بالإسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة.وأسفرت الحملات عن تحرير محضر حيازة كمية 28800 قطعة قمر الدين مستورد زنة اللفة الواحدة 400 جرام وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها وذلك بمخزن غير مرخص تابع لإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثانية.كما تم تحرير محضر إدارة وتشغيل مصنع مخلل بدون ترخيص وحيازة 500 برميل زنة البرميل 150 كجم مخلل متنوع مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، و100 بستله زنة الواحدة 16 كجم مخللات متنوعة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع والأسواق حفاظا على صحة المواطنين.