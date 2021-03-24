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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 7 فى حادث تصادم فى بنى سويف

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:10 م
حادث تصادم في بني
حادث تصادم في بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقي شخصان مصرعيهما، وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارة 7 ركاب بدراجة بخارية بطريق العلالمة بشرق النيل بمدينة ببني سويف الجديدة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين سيارة سوزوكي 7 ركاب ودراجة بخارية بطريق العلالمة بشرق النيل بمدينة ببني سويف الجديدة.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى موقع الحادث وتبين أن الجثتين وهما: سلامة شعبان سلامة 16 سنة ومقيم ببياض العرب، إسلام صبرى محمد 25 سنة.

وتبين أن المصابين وهم رمضان علي قطب، 25 عاما، عامل، اشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين أحمد حسيب 24 عاما، سائق، اشتباه نزيف داخلي، وأحمد رشدي كمال 34 عاما، عامل، اشتباه كسر بالعمود الفقري ونزيف بالمخ، وأحمد طه علي، 23 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالذراعين، وعبدالرحمن عبدالنبي عبدالفضيل 25 عاما، اشتباه كسر بالساقين، ربيع محمد عبدالرسول 22 سنة، مصابًا بكدمات بالجسم.

جرى إيداع الجثتين مشرحة المستشفى التخصصي، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتحررت المحاضر اللازمة.

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