أمل الشربينى فى لقاء عن الترجمة إلى العربية بالبرنامج الثقافى غدًا

تستضيف إذاعة البرنامج الثقافي عبر استديو الهواء الشاعرة والمترجمة أمل الشربيني للحديث عن تحديات ترجمة الأدب العربي إلى اللغات الأخرى ورحلته للوصول إلى العالمية بلغات مختلفة وذلك في الساعة الثالثة والنصف عصر غد الخميس.ويناقش الإعلامي وسام البحيري الشاعرة والمترجمة أمل الشربيني الأعمال الهامة التي خاضت تجربة الترجمة ورصد أسباب نجاح بعضها، ومن جهة أخرى البحث في أسباب إخفاق البعض الآخر في اجتياز تلك الرحلة الشاقة من لغة لأخرى ومن لسان إلى لسان مختلف عنه. وذلك في ظل المناخ الأدبي الحالي، وتقارب العالم أكثر فأكثر افتراضيًا بعد أزمة وباء كورونا.إلى جانب الحديث عن وسائل التواصل التقنية الحديثة كمعبر نشط وحيوي وسريع لأشكال الأدب على اختلافها، والذي أتاج بدوره الفرص للكتاب عرض أعمالهم لقطاع أعرض من المتلقين حول العالم بعد أن أصبح الكتاب أفضل رفيق في العزلة الاحترازية.ومن ثم محاولة الإجابة عن الأسئلة الأهم على خارطة الأدب العربي، ومنها: متى يعود الأديب العربي قادرا مرة أخرى لوضع اسمه على لوحات نوبل والمان بوكر من جديد؟ وعن لماذا لا يتم إعداد المترجم العربي الموهوب والمتمكن في اللغتين العربية والإنجليزية ليصبح قادرا على تحويل النص العربي إلى نص إنجليزي يتسم بلغة أدبية أصيلة متزنة ومتقنة؟ ولماذا لا تدعم الدولة وأقسام الترجمة بالكليات المتخصصة التي يتخرج منها؟ لماذا لا تقيم المؤسسات الكبرى الحكومية المعنية بالترجمة في الدول العربية مسابقات للترجمة بين اللغتين، وتكون الجائزة منحة طويلة لتعلم الكتابة باللغة الإنجليزية في إحدى الجامعات الأمريكية أو البريطانية الشهيرة، ثم يتم اعتماد المترجم متخصصًا في الترجمة إلى اللغة الإنجليزية تحت إشراف هيئة مراجعة أجنبية لكتاب لغتهم الأم هي الإنجليزية.جدير بالإشارة أن امل الشربيني شاعرة ومترجمة صدرت لها رواية «تلك الليلة»، للكاتب السلافي «يانتشر»، عن دار صفصافة للنشر والتوزيع.