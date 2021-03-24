رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تلقيح المواطنين ضد كورونا في 3 مراكز جديدة بالمنوفية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:30 م
تلقيح المواطنين
تلقيح المواطنين
ولاء القاضى
طباعة
بدأ اليوم إعطاء تطعيم كورونا في ثلاث مراكز جديدة لتطعيم كبار السن والأمراض المزمنة والطواقم الطبية بالمركز الصحي بشبين الكوم، والمركز الصحي بأشمون، ووحدة صحة الأسرة بإسكان المستقبل بالسادات.

وقام الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرور على المركز الصحي بشبين الكوم برفقة الدكتورة جيهان الشاذلي، مدير الإدارة الصحية بشبين الكوم، وفريق الإشراف بالمديرية، وتفقد الفرق الطبية المشاركة بالتطعيم ومتابعة تطعيم المواطنين.

ويتم تسجيل المواطنين من كبار السن والأمراض المزمنة والفرق الطبية الراغبين بالتطعيم بلقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة ويتم توجيه المواطنين لمراكز التطعيم وهى مستشفى حميات منوف ويتم العمل بها من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، والمركز الصحي بشبين الكوم والمركز الصحي بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بالسادات ويتم العمل بهم من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 9 مساء.

وتمت التطعيمات وفق تعليمات تحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.
بدء تلقيح المواطنين ضد كورونا في 3 مراكز جديدة بالمنوفية
بدء تلقيح المواطنين ضد كورونا في 3 مراكز جديدة بالمنوفية
بدء تلقيح المواطنين ضد كورونا في 3 مراكز جديدة بالمنوفية
بدء تلقيح المواطنين ضد كورونا في 3 مراكز جديدة بالمنوفية

موضوعات متعلقة

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

خاص| القبطانة مروة السلحدار ترد على مزاعم تسببها في جنوح «حاوية السويس»


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

موعد إجازة شم النسيم 2021

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

اتحاد كتاب روسيا يمنح أحمد الخميسى عضويته الشرفية

أمل الشربينى فى لقاء عن الترجمة إلى العربية بالبرنامج الثقافى غدًا

«الثقافة» تكرم الأمهات المثاليات من العاملات والنجمات بالمسرح القومي

الأخوان أمين وسليم عطاالله.. نقطة التحول فى حياة سيد درويش