بدء تلقيح المواطنين ضد كورونا في 3 مراكز جديدة بالمنوفية

بدأ اليوم إعطاء تطعيم كورونا في ثلاث مراكز جديدة لتطعيم كبار السن والأمراض المزمنة والطواقم الطبية بالمركز الصحي بشبين الكوم، والمركز الصحي بأشمون، ووحدة صحة الأسرة بإسكان المستقبل بالسادات.وقام الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرور على المركز الصحي بشبين الكوم برفقة الدكتورة جيهان الشاذلي، مدير الإدارة الصحية بشبين الكوم، وفريق الإشراف بالمديرية، وتفقد الفرق الطبية المشاركة بالتطعيم ومتابعة تطعيم المواطنين.ويتم تسجيل المواطنين من كبار السن والأمراض المزمنة والفرق الطبية الراغبين بالتطعيم بلقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة ويتم توجيه المواطنين لمراكز التطعيم وهى مستشفى حميات منوف ويتم العمل بها من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، والمركز الصحي بشبين الكوم والمركز الصحي بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بالسادات ويتم العمل بهم من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 9 مساء.وتمت التطعيمات وفق تعليمات تحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.