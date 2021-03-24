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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فساتين كشكاش واسعة موضة ربيع 2021 فى أسبوع الخياطة الراقية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:26 م
فساتين كشكاش واسعة
فساتين كشكاش واسعة
سلمى بدر
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بدأت فعاليات اليوم الأول من أسبوع الخياطة الراقية بمدينة الأحلام باريس، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات فساتين واسعة بالكشكاش، المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل الربيع لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار، فهي من الاختيارات المنتشرة لسهولة الحركة بها، وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية.

وتم تقديم تصميم عصري وجذاب من قماش الشيفون باللون البني الداكن، مصمم من توب ذو أكمام طويلة وواسعة بتصميم الكشكاش على الأساور والأكتاف والصدر، مع فتحة صدر على شكل حرف V، إضافة إلى رقبة عالية من الشيفون وتنورة الفستان مصممة بتصميم واسع بتفاصيل الكشكاش على الخصر وأسفل الساقين.

ولإطلالة أنيقة للخروجات النهارية تم تقديم فستان شيفون واسع بتفاصيل الكشكاش، مصمم بألوان ربيعية مبهجة من توب بأزرار أمامية وأكمام بتصميم ثلاثة أرباع الكم، ولياقة عريضة، مع جيوب كبيرة على الصدر، وتنورة ميدي واسعة بتصميم A line.

وتم تقديم فستان قصير بأكمام طويلة وواسعة ولياقة صغيرة بتصميم الكشكاش على الخصر والأطراف، مع أزرار أمامية تمتد من اللياقة حتى أطراف التنورة، وأيضًا فستان سهرة منفوش باللون الأسود مصمم من قماش التفته من توب بحمالات رفيعة، مع فتحة صدر مربعة، والتنورة مصممة بتصميم منفوش، مع أطراف من التول بتصميم الكشكاش.
فساتين كشكاش واسعة
فساتين كشكاش واسعة
فساتين كشكاش واسعة
فساتين كشكاش واسعة
فساتين كشكاش واسعة
فساتين كشكاش واسعة
فساتين كشكاش واسعة
فساتين كشكاش واسعة
فساتين كشكاش واسعة
فساتين كشكاش واسعة

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