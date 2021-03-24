الأخوان أمين وسليم عطا الله.. نقطة التحول في حياة سيد درويش

كان الغناء لدى الموسيقار الراحل سيد درويش (17 مارس 1892 - 10 سبتمبر 1923) وسيلته للتعبير عن نفسه منذ البداية، ففي السنوات الأخيرة من عمر الطفولة كان قد حفظ التراث الغنائي لعبده الحامولي ومحمد عثمان وحسن الأزهري وعلى الحارث وغيرهم، ومن بعدها التحق بالمعهد الديني وأتم فيه تجويد القرآن الكريم، وكان يتردد أيضا على المعهد الإيطالي للموسيقى، ويقضي لياليه بين حفلات الأعراس والمقاهي في محاولة لإشباع رغبته في الغناء أمام جمهور كبير.وفي مقال بمجلة "إبداع" نشر بتاريخ 1 مايو 1986؛ كشف عن أن سيد درويش كان لا بد وأن ينخرط في الحياة العملية، فلا عائل له بعد وفاة أبيه، فعمل في البناء، وأثناء العمل كان صوته ينطلق عريضا قويا يشيع الحماس بين العمل، ورأى صاحب العمل أنه أجدى للعمل أن يتفرغ درويش للغناء للعمال، فعلى ألحان وإيقاعات أغانيه المرتجلة يزيد الإنتاج.إلا أنه في يوم كان نقطة تحول كبيرة في حياته، إذ مر الأخوان أمين وسليم عطا الله، وكان لهما فرقة مسرحية، على موقع الغناء، فيطربهما صوت سيد، فيتفقا معه على أن يصاحب الفرقة إلى أقطار الشام، وكان هذا عام 1913، واستغرقت جولته مع الفرقة 10 أشهر من عمره الفني في فلسطين ولبنان وسوريا، التقى فيهم بالجمهور العربي، واختبر صوته واستشعر حلاوة النجاح، كما التقى عثمان الموصلي عازف القانون الخاص ببيت عبد الرحمن باشا يوسف بدمشق، وحقق نجاحا كبيرا في هذه الرحلة، واكتسب خبرات فنية كثيرة.