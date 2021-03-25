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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

من الثعابين إلى البومة.. حيوانات النجوم واحدة من العيلة

الخميس 25/مارس/2021 - 03:30 ص
أحمد مكي
أحمد مكي
إسلام جمال
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تعتبر تربية الحيوانات الأليفة، من الأمور الطبيعة، التي تساهم بشكل كبير في تحسين الحالة النفسية والمزاجية، ويسعى الكثير من المشاهير والنجوم في اقتناء الحيوانات، منها الغريب والطبيعي.

وففي هذا التقرير نرصد «حيوانات المشاهير»:
اسطبل أحمد السقا
اسطبل أحمد السقا
«اسطبل أحمد السقا»
يهوى الفنان أحمد السقا ركوب الخيل، ومن شدة عشقه للخيل، يحوى بيته «اسطبل» للأحصنة، فقد صرح أنه ركوب الحصان يجعله شخص آخر.

ودائمًا ما يشارك متابعيه الصور من داخل الأسطبل، بالإضافة إلى ركوبه للخيل، وممارسة رياضتة المفضلة الفروسية.
محمد رمضان
محمد رمضان
«ثعابين وأسود محمد رمضان»
دائمًا ما يثير الفنان محمد رمضان الجدل سواء بتصريحاته أو أفعالة، ولكن هناك طريقة جديدة للفنان وهي إقتناء الحيوانات الغريبة والتي لا يمكن تربيتها في البيوت.


محمد رمضان
محمد رمضان
وأظهر الفنان محمد رمضان في معظم أعماله الفنية «الثعابين الضخمة»، حيث أطلق عليهم اسم «ليمونة ونعناعة»، والأسود حيث أكد أنه يمتلكها، ودائمًا ما يهوى الحيوانات المفترسة.
أحمد مكي
أحمد مكي

«حمام أحمد مكي»
يعشق الفنان أحمد مكي تربية «الحمام» فقد ظهر في العديد من البرامج بصحبة «غية الحمام» الخاصة به، حيث تحوي الكثير من الأنواع النادرة من الحمام.
أحمد مكي
أحمد مكي
كما أن للكلاب عشق آخر بالنسبة للفنان الشاب، حيث ظهر معه فى الكثير من الأعمال الفنية، بالإضافة إلى بندق «العصفور».
صبا مبارك
صبا مبارك
«قطط صبا مبارك»
تعتبر الفنانة صبا مبارك قططها أبنائها، حيث تمتلك قطتين وكلبًا، ما يظهر شخصيتها الرقيقة والإنسانية.
بومة سلمى حايك
بومة سلمى حايك
«بومة سلمى حايك»
كثيرًا ما يقتني الناس طيورًا مغرّدة لتغني في منازلهم، لكن النجمة سلمى حايك ترعى بومة رمادية مذهلة، وتحب البومة اللعب بشعرها كثيرًا.

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