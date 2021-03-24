«مياه الجيزة» تعلن قطع المياه لـ3 ساعات فجر السبت

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة، مما سيؤدي لقطع المياه لمدة ثلاث ساعات اعتبارا من الساعة الـ ١ وحتى الساعة الـ٤ فجر يوم السبت الموافق 27-3-2021.كما أوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي (حي العجوزة- حي الدقي - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد - شارع النيل السياحي).وأصافت: على أن تقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.