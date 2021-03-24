البيت الأبيض يعيد العمل بإجراءات مساءلة الحكومة التي ألغتها إدارة ترامب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إعادة العمل بإجراءات المساءلة داخل أجهزة الحكومة الأمريكية والتي تم إزالتها خلال آخر أيام إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وأشار مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض في مذكرة جديدة حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إلى أنه تم تجديد بند الحكم الرشيد في عملية وضع الميزانية، والذي يتطلب من الأجهزة الحكومية وضع أهداف واضحة والوفاء بتنفيذها من أجل الحصول على التمويل المطلوب.وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب في ديسمبر الماضي أجرت تغييرات على وثيقة من ألف صفحة تلجأ إليها الأجهزة الحكومية أثناء تحضير الميزانية السنوية، مشيرة إلى أنه إدارة ترامب استهدفت بندا هاما يتطلب من الأجهزة الحكومية تبرير التمويل المطلوب من خلال إبراز مدى التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الأهداف الموضوعة.وقال المدير المساعد في مكتب الإدارة والميزانية بام كولمان أثناء إعلانه لقرار البيت الأبيض، إن "أجهزة الحكومة كانت واضحة وبشكل جماعي في رغبتها بإعادة العمل بالإجراءات السابقة".بدوره، قال القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض روبرت فيرويزر، إن إزالة البند في ديسمبر 2020 هدد بتعطيل عملية التخطيط الاستراتيجي والأدائي على نطاق كل الأجهزة والوزارات الفيدرالية.وأضاف فيرويزر أن "تلك الممارسات هامة للغاية لتحديد نتائج الأهداف التي ترغب الحكومة الفيدرالية في إنجازها بوضوح وذلك عن طريق الردود التي تحصل عليها الأجهزة الحكومية من عملائها وبذلك تكون قادرة على تحسين خدماتها وأيضا شفافيتها في إعلان نتائجها".