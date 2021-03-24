سفر زكريا والابن الضال في اجتماع الأربعاء الأسبوعي

عقد البابا تواضروس الثاني، اجتماع الأربعاء الأسبوعي، مساء اليوم، من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.وربط البابا في العظة بين محتوى سفر زكريا النبي وأحداث مثل الابن الضال الذي يعد موضوع الأسبوع الثالث من الصوم الأربعيني المقدس.وأشار في اجتماع الأسبوع الماضي إلى أنه سيتناول في عظة الأربعاء خلال فترة الصوم الحالي الربط بين أحد أسفار العهد القديم والأسبوع الجاري من الصوم وقت إلقاء العظة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.