‏المغرب: 18 ألفا و864 مواطنا تلقوا اللقاح المضاد لكورونا



يذكر أن المغرب تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، منها 7 ملايين جرعة من "أسترازينيكا" المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.



وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير الماضي للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة.





أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 18 ألفا و864 مواطنا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح إلى 4 ملايين و284 ألفا و60 شخصا.وأشارت وزارة الصحة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن مليونين و844 ألفا و916 مواطنا مغربيا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد.