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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ4000 جنيه.. القوى العاملة تطلب مهندسين لإحدى الشركات بالقاهرة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:12 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات استصلاح الأراضي بالقاهرة، وذلك براتب يتراوح من 3000 إلى 4000 جنيه.

تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة مهندسين سلامة وصحة مهنية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة، أو علوم، وألا يزيد عمره عن 25 سنة.

يشترط في المتقدم للحصول على تلك الوظيفة، أن يكون حاصل على شهادات(الإرشاد العامة والإنشاءات، أخصائي سلامة وصحة مهنية، مكافحة حريق من الدفاع المدني، إسعافات أولية من الهلال الأحمر).

على مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01118333948، والتواصل مع المدير المسؤول رحاب مسعد، أو التوجه لمقر الشركة في 5 شارع سليمان الحلبي، ميدان التوفيقية، الأزبكية، القاهرة.

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