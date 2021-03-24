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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوث الأممي: الحكومة الليبية أظهرت رغبة في إجراء الانتخابات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:10 م
جريدة الدستور
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أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، اليوم الأربعاء، أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أظهرت رغبة في إجراء الانتخابات في موعدها بنهاية العام من خلال دعم المفوضية العليا للانتخابات، مطالبا الحكومة بضمان تخصيص ميزانية لها.

وشدد كوبيش في إحاطته الأولى التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، حسبما ذكرت (بوابة الوسط) الليبية على ضرورة أن يكون هناك إطار قانوني ودستوري واضحا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، مشجعا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الاستمرار في المهام الموكلة إليهما.

وقال إنه "على قادة ليبيا أن يتحلوا بالإرادة الآن بما يتماشى مع إرادة الشعب الليبي"، معتبرا أنه من المهم البدء فورا في العمل على قوانين الانتخابات التي قالت المفوضية العليا للانتخابات إنها يجب أن تعتمد قبل يونيو المقبل.

وأضاف: "لمست من الليبيين، لاسيما من الشباب، إصرارا كبيرا على إجراء الانتخابات في موعدها"، داعيا إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وأكد أهمية افتتاح الطريق الساحلي، لافتا إلى أن هناك تقدما ملحوظا في إزالة الألغام من الطريق استعدادا إلى افتتاح الطريق خلال أسبوعين، حسب ما أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

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