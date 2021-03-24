تونس تسجل 747 إصابة و27 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 247 ألفا و254 حالة.وأشارت وزارة الصحة في بيان حول الوضع الوبائي بالبلاد إلى تسجيل 27 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 8637 حالة وفاة، فيما تعافت 464 حالة من الإصابة بالفيروس.وأوضحت أن العدد الإجمالي للمصابين، الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 11 ألفا و237 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 277 حالة، إلى جانب 95 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.