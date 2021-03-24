الرئيس الجزائري يبحث التعاون مع وزيرة العدل والشرطة السويسرية

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مع وزيرة العدل والشرطة السويسرية كارين كيلير-سوتر، التي تقوم حاليا بزيارة رسمية إلى الجزائر التعاون المشترك بين البلدين.وقالت الوزيرة السويسرية في تصريحات للصحفيين، عقب استقبال الرئيس تبون لها بمقر الرئاسة الجزائرية، إن اللقاء مع الرئيس تبون كان مثمرا وأنها حظيت باستقبال من الرئيس تبون يعكس الصداقة بين البلدين، إلى جانب الاستقبال الذي حظيت به من طرف كل من بلقاسم زغماتي وزير العدل وكمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.وأضافت: "اتفقنا على تعزيز التعاون الجيد القائم بين البلدين من أجل تحقيق أمن مواطنينا في سويسرا والجزائر".