اليمن والفاو يناقشان استراتيجية الأمن الغذائي كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية

ناقشت اليمن ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" استراتيجية الأمن الغذائي كجزأ من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري 2021، للمساهمة في معالجة الفجوة بين ما يحتاجه الشعب اليمني وفقا لخطة الاستجابة والتمويل.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الورشة تطرقت إلى أهم إنجازات وتحديات العام الماضي 2020، والدروس المستفادة منها، وخطة العام الجاري 2021، بمشاركة مختصون من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والزراعة والري والثروة السمكية والإدارة المحلية والتربية والتعليم والجهاز المركزي للإحصاء ومدراء عموم فروع مكاتب التخطيط في المحافظات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.وأكد وكيل وزارة التخطيط اليمني منصور زيد، أهمية الورشة المرتبطة بالأمن الغذائي، وتمويل المانحين في مؤتمر خطة الاستجابة الإنسانية لدعم اليمن الذي انعقد في شهر فبراير الماضي، مشددا على ضرورة خروج الورشة بتوصيات تركز على أولويات الأمن الغذائي ومنفعة المواطنين.