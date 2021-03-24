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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص أثناء تنقيبه عن الآثار بالموسكي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:52 م
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كشفت تحقيقات نيابة الموسكي الجزئية برئاسة المستشار أحمد المصري، تفاصيل مثيرة فى واقعة وفاة شخص أثناء تنقيبه عن الآثار بمنطقة الموسكي.

وكشفت تحقيقات محمد الماوي وكيل النائب العام، أن الشخص المتوفى كان يقوم بالتنقيب والحفر فى منور العقار الذى يقطن فيه بحثا عن الآثار، إلا أنه يوم الواقعة شعر بحالة إعياء شديد ما جعله يدخل لشقته ليأخذ قسطا من الراحة واستكمال عمله الذي يقوم به.

وأضافت تحقيقات النيابة أن نجل المتوفى فور رؤيته لوالده بتلك الحالة هرع لصديقين لوالده لإخبارهما بالذى حدث لوالده وعلى الفور ذهبا لشقته وفور وصولهما ابلغا الاسعاف لمحاولة انقاذه واسعافه الا أن المسعف اخبرهم بأنه فارق الحياة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثمان الشخص المتوفى عدم وجود اى اثار سطحية ظاهرة على جسده، وتبين وجود حفرة بمسقط المنزل الذى كان يقوم بالحفر خلاله.

وكلفت النيابة بندب لجنة من الآثار لبيان ما إذا كان المنزل والمنطقة تخضع ضمن المناطق الأثرية ام لا، وكذلك فحص الحفرة لبيان ما إذا كان بها شواهد أثرية من عدمه، وكذلك ندب لجنة من حى الموسكي لفحص سلامة المبني والمباني المجاورة لبيان هل الحفر أثر بشكل كبير على سلامته من عدمه.

كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بتحري الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها، وكذلك تكليف مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة الشخص لبيان أسباب الوفاة لبيان هل هناك شبهة جنائية من عدمه.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الموسكي بلاغا يفيد بوفاة مواطن اثناء قيامه بالتنقيب عن الاثار بمنطقة الموسكي، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث لمكان البلاغ وتم العثور جثة الشخص داخل شقته ووجود حفرة بمسقط المنزل، وعلى الفور تحرر محضر بالواقعة رقم 395 لسنة 2021 إدارى الموسكي وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

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