غدا.. قافلة طبية واجتماعية ضمن «حياة كريمة» بقرية الغريب بالغربية

تُطلق محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قافلة كبري بقرية الغريب التابعة لمركز زفتى، بمدرسة شمس الدين عبد ربه الابتدائية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تشمل القافلة تخصصات طبية واجتماعية وتمكين اقتصادي، غدًا الخميس.وتنفذ القافلة مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تحت إشراف أماني خالد مدير مديرية الشؤون الاجتماعية بالغربية.من جانبها أكدت جيهان مصطفى صابر، مدير إدارة زفتى التعليمية، أنها بمجرد إخطارها وجهت بالتعاون مع فريق العمل بمدرسة شمس الدين عبد ربه الابتدائية، موضحة أن هناك جهدًا كبيرًا ومميزًا للتجهيز للقافلة لخدمة أهالينا الكرام.من جانبه، أكد محافظ الغربية، أن القوافل الطبية يتم توجيهها إلى القرى الأكثر احتياجًا لتقوم بالكشف المجاني على المواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم دون تحملهم أي تكاليف، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية لمستشفيات التأمين الصحي، مبينًا استمرار تلك القوافل الطبية سواء المقدمة من وزارة الصحة أو من منظمات المجتمع المدني، حرصًا على صحة وسلامة أهالي الغربية.يذكر أنه تم إدراج قرى مركز زفتى، وعددها 54 قرية و88 عزبة تابعة لها، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، وتم اختيار مركز زفتى نظرًا لنقص الخدمات به لسنوات طويلة.