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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدوك: مؤتمر باريس يساهم في إعفاء ديون السودان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:50 م
حمدوك
حمدوك
محمد عمر
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شدد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، على أهمية مؤتمر باريس المزمع عقده مايو المقبل بتنظيم من الحكومة الفرنسية، مشيرا إلى أنه سيساعد في خلق شراكات استثمارية بين السودان والدول الأخرى بجانب المساهمة في معالجة وإعفاء ديون السودان.

جاء ذلك لدى ترأس حمدوك اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، الصناعة، الاستثمار والتعاون الدولي، الطاقة والنفط،وآخرين وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة أن تعمل الوزارات على إعداد ملف متكامل حول ديون السودان وإعداد ملفات ومشاريع حول الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما استعرض الاجتماع برنامج مؤتمر باريس الذي سيبدأ بمنبر استثماري اقتصادي يخاطبه حمدوك وعدد من الوزراء، بعده سيعقد اجتماع يحضره بعض الرؤساء، كما سيشارك ممثلو المجتمع المدني السوداني في منبر المجتمع المدني.

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