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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هيثم شاكر يطرح أغنية «كل الأعذار كدابة» (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:49 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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طرح المطرب هيثم شاكر أحدث أغنياته بعنوان "كل الأعذار كدابة" على طريقة السنجل عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتعاون هيثم شاكر في أغنية "كل الأعذار كدابة" مع كل من الشاعر الغنائي هاني صارو، والمحلن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي شريف مكاوي، وجيتار مصطفى اصلان، وعود أسلام القصبجي.

وكان المطرب هيثم شاكر قد تعافى مؤخرا من الإصابه بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد خضوعه لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

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