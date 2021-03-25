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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)

الخميس 25/مارس/2021 - 12:06 م
إيمان خطاب
إيمان خطاب
خالد حماد
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الفنانة إيمان خطاب فنانة تشكيلية تجمع بين التشكيل ورسم الكاريكاتير، بدأت مشوارها مع فن الكاريكاتير عبر دراستها بشكل عملي، من خلال العديد من الورش الفنية المتخصصة لتعليم الكاريكاتير، ذلك إلى جوار ممارستها للفن التشكيلي، لتصبح أحد الوجوه المساهمة في العديد من المعارض والملتقيات المتعلقة بفن الكاريكاتير. عن الكاريكاتير وحكايتها حاورت "الدستور" الفنانة إيمان خطاب.. إلى نص الحوار:

ماذا عن حكايتك مع فن الكاريكاتير؟
كنت ولازلت أعشق الرسم منذ الصغر، حيث كانت والدتي مدرسة تربية فنية، وتفتحت عيني ومداركي وحماسي جميعا على اللون والخط والتذوق والجمال، فكان هذا هو الأساس النفسي والعقلي والفني أيضا، والرسم كان بالنسبة لي هواية أفرغ طاقتي الإبداعية فيها، وأرفه بها عن نفسي، ولذلك كان الكاريكاتير هوايتي الأولى.

وكنت انتظر جريدة الصباح كل يوم مثل جميع المصريين، وخاصة الأخبار. ولكي أبدأ يومي بكاريكاتير مصطفى حسين وأحمد رجب الثنائي الإبداعي الاستثنائي، وذلك لما تحمله رسوماتهم من أفكار مغايرة، ورسومات ساخرة بالطبع إلى جانب ما تتميز به من حركة ومساحات مليئة بالتفاصيل.

وانطباعي عن فن الكاريكاتير يشير إلى أنه فن صعب وخاص جدا، يتطلب قدرات خاصة، حيث يبدأ من العقل بفكرة جديدة تثير الدهشة والمفارقة الكوميدية، ثم يلجأ إلى اليد المدربة جيدا، لكي تعبر الخطوط البسيطة المجردة، عن الفكرة بشكل قاطع ومباشر، هذا بالإضافة إلى خفة الظل والمعاينة اليومية لقضايا الناس والعالم وما يشغل الرأى العام.

متى بدأت علاقتك بفن الكاريكاتير بشكل مباشر؟
لقد تعرفت على فن الكاريكاتير بشكل مباشر عندما وجدت إعلانا في الجريدة عن ورشة كاريكاتير بالأوبرا، وذهبت لأتعرف على هذا الفن المثير للاهتمام، ولكى أدخل تجربة فنية جديدة، وهذا نابع من إيماني أن على الفنان أن يحاول أن يقتحم مجال جديد كل فترة.

وحضرت الورشة والتي كانت للفنان سعيد بدوي، وهو أول من رأيته يرسم أمامى بكل سهولة وانسيابية خطوطا غاية فى البساطة والتعبير، فأدهشني ما رأيت وتحمست لخوض المغامرة. وبدأ الأساتذة الكبار فى تشجيعي منهم الأستاذ جمعة فرحات ومحمد حاكم، وبدأت أشترك في مسابقات ومعارض للكاريكاتير بعد انضمامي للجمعية المصرية للكاريكاتير، وأصبحت عضوة فيها إلى جانب أنني عضوة برابطة رسامات الكاريكاتير المصريات، التي تناقش قضايا المرأة، وتنتقد أوضاعها وما تتعرض له من مشاكل وتحديات من خلال فن الكاريكاتير.

وبمناسبة شهر المرأة نظمت الرابطة معرض عن التحرش يوم 14 من شهر مارس الجاري بمكتبة القاهرة بالزمالك، وقد شاركت فيه بعمل بورتريه عن الراحلة نوال السعداوي قبل رحيلها.

هل لدى الفنانة إيمان خطاب ما يمكن الإشارة إليه بأنه أثار قضايا بعينها؟
الحقيقة حتى الآن لم أعمل بالصحافة، حتى أثير قضايا بعينها، ولكن أفضل الكاريكاتير الذي يناقش القضايا الاجتماعية أكثر وخاصة قضايا المرأة، لأن مجتمعاتنا يطغى عليها الفكر السلبي المغلوط إلى جانب ممارسات مشوهة، تستحق منا كنساء الوقوف في وجهها وتعريتها، وذلك كي يستقيم المجتمع ويتحول إلى بيئة صحية للإنتاج والإبداع.

لماذا تلك الندرة التي تصل إلى حد الغياب في وجود أسماء رسومات للكاريكاتير؟
هناك أسماء برزت في السنوات الأخيرة مثل المبدعة والموهوبة دعاء العدل، إلى جانب الكثيرات اللواتي يعملن في الصحافة مثل الفنانة أماني هاشم، وهويدا إبراهيم، وغادة مصطفى، وأميمة كامل، وغيرهن، أما عني فأنا الآن أدرس النقد بالمعهد العالى للنقد الفني بجانب رسم الكاريكاتير والفن التشكيلي.
إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)
إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)
إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)
إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)
إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)
إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)
إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)
إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)

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