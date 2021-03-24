إخماد حريق شقة سكنية في إمبابة

تمكن رجال الحماية المدينة في مديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق اندلع فى شقة سكنية بمنطقة إمبابة دون إصابات.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بمنطقة إمبابة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.