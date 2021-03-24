بدلات رسمية موضة فصل الربيع لعام 2021 فى أسبوع الخياطة الراقية

بدأت فعاليات اليوم الأول من أسبوع الخياطة الراقية بمدينة الأحلام باريس، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات من البدلات الرسمية النسائية بدلات بالألوان الترابية المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل الربيع لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار، فهي من أهم قطع الأزياء في خزانة أغلب النساء، خاصة المرأة العاملة، إذ تكمل إطلالاتها الرسمية، وتجعلها تبدو بمظهر فخم وأنيق.ولإطلالة عملية وأنيقة، تم تقديم تصميم مميز لبدلة نسائية واسعة باللون الأوف وايت، مصممة من بليزر طويل وواسع، مع فيست بلياقة عريضة وفتحة صدر على شكل حرف V، وأزرار أمامية مع جيوب صغيرة، وبنطلون واسع بنفس لون الفيست والبليزر.ولإطلالة غير تقليدية تم تقديم بدلة واسعة باللون البرونزي، مكونة من بليزر طويل وواسع باللون البرونزي، صمم بلياقة عريضة وأجياب أمامية ذات غطاء عريض، مع بنطلون ذو أرجل واسعة باللون البني الفاتح.كما تم تقديم العديد من البدلات المصممة بدون أكمام منها بدلة باللون الأخضر المائل للرمادي، مصممة من فيست برقبة على شكل حرف V، مع جيوب على الصدر وجانبي الخصر مطرزة بالخيوط ذات اللون الأخضر، إضافة إلى3 أزرار أمامية باللون البيج والبنطلون بنفس لون الفيست، وبتصميم ذو أرجل واسعة.وقدم المصممون أيضًا تصميمًا أكثر عصرية وجاذبية مصمم من بليزر واسع بتصميم الكشكاش، ذات فتحة صدر على شكل حرف V، ولياقة عريضة، مع أكمام واسعة وأساور ضيقة بتصميم كشكاش، إضافة إلى حزام على الصدر يشبه الأربطة الرفيعة والبنطلون بتصميم غير تقليدي واسع من الأعلى، وضيق على الكاحل.