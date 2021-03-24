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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

والدة الشهيد عمرو السقا: «لم أمانع التحاق شقيقه بالحربية لاستكمال مسيرته» (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:20 م
الشهيد عمرو السقا
الشهيد عمرو السقا
بورسعيد:شيماء رشاد
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قالت أمل عبد اللطيف رضوان، الأم المثالية الثانية بمحافظة بورسعيد، وهي والدة الشهيد عمرو السقا، إنها لم تمانع التحاق نجلها الثاني عبد الرحمن بالكلية الفنية العسكرية رغم استشهاد شقيقة الأكبر بعد تخرجه بأيام في شمال سيناء، إلا أنها قالت له: "اذهب واستكمل مسيرة أخوك الشهيد".

جاء ذلك خلال احتفالًا لتكريم 5 من الأمهات المثاليات بلقب الأم المثالية لعام 2021، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام للمحافظة.

وتابعت "أم الأبطال" كما يلقبها أهالي المدينة الباسلة، أنها مؤمنة بقضاء الله وقدره وصابرة على استشهاد نجلها الأكبر وتدعم ابنها الثاني عبد الرحمن والذي يدرس في الفرقة الثالثة بالفنية العسكرية، ليستكمل ما بدأه شقيقه الشهيد البطل عمرو السقا.

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأمهات رمزًا للحكمة والصبر والعطاء، وأننا ندين لكل أم كانت السبب في وجود أبناء يفخر بهم وطنهم وأهلهم، موجهًا رسالة حب وتقدير لجميع أمهات الشهداء بجمهورية مصر العربية عامة وبورسعيد خاصة، داعيًا الله أن يحفظ جميع أبناء مصر من كل سوء أو مكروه.

وحصدت لقب الأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد "سميرة حسن عبده الدمك"، بينما حصلت على المركز الثاني "أمل عبد اللطيف رضوان" والدة الشهيد نقيب مهندس عمرو أحمد السقا، والمركز الثالث "عائشة السيد محمد موسى"، وحصلت "ميرفت عويضة ميخائيل" على المركز الرابع، وبالمركز الخامس "نجلاء مستجير محمد" والدة الشهيد مجند محمود رضا مندور.

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