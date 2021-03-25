مع اقتراب رمضان.. كيف تحمي المجمعات الاستهلاكية المواطنين من جشع التجار؟

متى بدأت فكرة المجمعات الاستهلاكية؟



دور الجمعيات في مواجهة جشع التجار



تكثيف الرقابة على الأسواق



مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يتسابق المواطنون لشراء وتخزين الأطعمة المتنوعة، ويتسغل التجار هذا الإقبال في رفع أسعار هذه السلع دون مبرر، وتقوم الحكومة ممثلة في وزارة التموين بحملات مكثفة للرقابة على الأسواق لمنع استغلالها للتجار.كما توفر كافة هذه السلع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لتقليل التكلفة على المواطنين "الدستور"، في السطور التالية عرضت القصة الكاملة للمجمعات الاستهلاكية ودورها في حماية المواطنين من جشع التجار.بدأ إنشاء المجمعات الاستهلاكية منذ 60 عامًا، أي في ستينيات القرن الماضي، عندما بدأت الحكومة بتأميم وتمصير بعض الشركات المتخصصة فى بيع السلع الغذائية، وحققت أرباحا وصلت إلى 60 مليون جنيه، فأنشأت الحكومة الجمعية التعاونية الاستهلاكية التي أقامت أول مجمع استهلاكي عام 1961، لتصبح الآن 5 شركات مجمعات استهلاكية وهي " الأهرام، النيل، الإسكندرية "وشركتين جملة" المصرية للتجارة وهى تخدم الوجه القبلي وتضم فروع الجملة، والعامة للجملة وهي تخدم الوجه البحري وجزء من الإسكندرية، ويصل عدد أفرعها لـ 3225 فرعا للجملة فى مختلف المحافظات ويتعامل 1085 فرعا مع المستهلك مباشرة.ترتبط بعض المناسبات في مصر بالطعام منها شهر رمضان الكريم الذي يستغل التجار قربه لرفع أسعار جميع السلع الغذائية، وتسعى وزارة التموين لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، والتصدي لجشع التجار، فتقوم بتكثيف المعروض من السلع الغذائية الأساسية وتشمل السكر، والأرز، والدواجن المجمدة، والمسلى، والدقيق، والزبدة وغيرها من السلع فى فروع المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية والمستوردة، الطازجة والمجمدة، بأسعار مخفضة فى فروع المجمعات الاستهلاكية، وشركتى الجملة، ومنافذ البيع التابعة للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومن خلال السيارات المتنقلة المبردة التى تجوب الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، وليس بها فروع للمجمعات الاستهلاكية.تسير وزارة التموين حملات يوميا علي الأسواق ومحلات السلع الغذائية وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطنين، مع اقتراب شهر رمضان، وتمكن الحملات من ضبط 533 كرتونة عين جمل بإحدى الثلاجات منتهية الصلاحية قبل عرضها بالأسواق، كما استطاع قطاع التجارة الداخلية بالوزارة من ضبط أحد المخازن وبداخلة 25 طن ياميش رمضان منتهي الصلاحية، كان صاحب المخزن يقوم باعادة تدويرة في عبوات جديدة ووضع تواريخ صلاحية تمتد لشهر فبراير 2021 عليها.وجّه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قيادات تلك الأجهزة بتكثيف الحملات، على الأسواق وضبط كل المخالفين أو المتلاعبين في صلاحية السلع المقدمة للمواطن، كما وجّه الدكتور علي المصيلحي، كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة لمتابعة كل السلع الرمضانية التي تعرض بالأسواق، من حيث الجودة والصلاحية.