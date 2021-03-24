خريجو صيدلة الفيوم يحلفون اليمين ويتسلمون كارنيهات مزاولة المهنة

أدى اليوم الأربعاء، نحو 25 من خريجي كلية الصيدلة بجامعة الفيوم والجامعات الخاصة من أبناء محافظة الفيوم حلف اليمين وتسلموا كارنيهات مزاولة المهنة في حفل تكريم المتفوقين بنقابة صيادلة الفيوم الفرعية.ترأس الاحتفال الدكتور ربيع جابر السوداني نقيب صيادلة بمحافظة الفيوم، والدكتور نادي حافظ وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم وحضور عشرات الصيادلة وذويهم.وقال الدكتور ربيع جابر السوداني نقيب صيادلة بمحافظة الفيوم، أن الحفل يعد الأول من نوعه بعد جائحة كورونا بعد تأخر الاحتفال سنويا بالمتفوقين، حرصا على تشجيع التفوق والتميز بين الصيادلة ولبث روح التنافس بين شباب الصيادلة.وأضاف نقيب صيادلة بمحافظة الفيوم: "نحن نقابة قويه تدافع عن الصيادلة الشرفاء وتحارب تحول الصيدليات لدكاكين تؤثر على الحالة النفسية عن طريق دخلاء على المهنة الأمر يحتاج لضمير لدى بعض الصيادلة ونفس لوامة، تلومهم لتحويل المهنة السامية لتجارة وربح وإيذاء للغير، بدلًا من تخفيف الألم".وأكد الدكتور نادي حافظ وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، أنه يتم تسلم كارنيهات جزء من دفعة 2020 حديثي التخرج وطبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا يتم تسليم الكارنيهات على مجموعات تتراوح ما بين 25 لـ30 صيدلي، مشيرا إلى تنظيم حفل كبير ترحيب لدفعتي 2019 و2020.وتابع وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، أن الاحتفالية تشمل كذلك تسليم شهادات تقدير للمتفوقين وتكريم للحاصلين على الدرجات العلمية وهدايا عينية وكتيبات خاصه بقانون 127 القانون المنظم للمهنة.