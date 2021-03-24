«المستثمرين»: مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقلل نسبة البطالة

أشاد المهندس علاء مرسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، بالتوجيهات الرئيسية للبنك المركزي للحفاظ على الاقتصاد المحلي وخاصة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من التأثر بتداعيات كورونا.وأضاف مرسي لـ"الدستور"، أن محافظة المنيا مليئة بالفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والزراعة، فضلًا عن وجود موارد طبيعية وبشرية كبيرة تؤهلها لتكون من أكبر البلدان الصناعية في مصر، ولكن تلك الموارد لم تستغل بشكل صحيح حتى الآن.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، أن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستساعد الشباب على إقامة مشروعات خاصة لهم وذلك سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي والمنتجات المصرية في الأسواق المحلية وزيادة الصادرات، وخفض نسبة البطالة، فضلًا عن الحد من الهجرة الداخلية والخارجية بحثًا عن فرص عمل.