رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 30 مليونًا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:23 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
طباعة
تخطت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 30 مليون حالة، اليوم الأربعاء، وفقا لإحصاء أجرته رويترز، في حين سرعت الولايات عملية التطعيم بخفض القيود المتعلقة بالعمر.

وتسارع السلطات الصحية إلى التطعيم في مواجهة أول زيادة على أساس أسبوعي في حالات الإصابة الجديدة منذ يناير، وخلافا لنصيحة خبراء الصحة، رفعت عدة ولايات قيود وضع الكمامات في حين انتشرت سلالات من الفيروس أشد عدوى في جميع أنحاء البلاد.

ورغم أن الحالات تتجه نحو الزيادة في 30 ولاية من بين الولايات الخمسين بالمقارنة بالأسبوع الماضي، يأمل مسؤولو الصحة أن تسهم عملية التطعيم في الحد من ارتفاع الوفيات، وتسبب الفيروس في حصد أرواح 544 ألف أمريكي منذ بدء الجائحة.

وانضمت نيويورك يوم الإثنين إلى فلوريدا وعدد من الولايات الأخرى التي أتاحت اللقاحات لأشخاص‭‭ ‬‬من سن الخمسين فأكثر، وخلال الأسبوعين الأخيرين، قلصت ولايات كثيرة منها ألاسكا وأريزونا وتكساس القيود المتعلقة بالعمر للحصول على لقاحات الوقاية من كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت ألاسكا أول ولاية أمريكية توفر اللقاح لكل من يبلغ من العمر 16 عاما أو أكثر ولديها حاليا أحد أعلى معدلات التطعيم في البلاد حيث تلقى 31.5 بالمئة من سكانها جرعة واحدة على الأقل، وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليبيا.. أنباء عن اغتيال المطلوب دوليًا محمود الورفلى

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

موعد إجازة شم النسيم 2021

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

عواطف عبدالرحمن: بعض التيارات المسيطرة على الحركة النسوية أساءت للمرأة

الأخوان أمين وسليم عطا الله.. نقطة التحول في حياة سيد درويش

بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة

«حكايات الروب الأسود» لأدهم العبودي في معرض زايد للكتاب