اليونان تسجل 3062 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية اليونانية، اليوم الأربعاء، 3 آلاف و62 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت بيانات الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان والتي أوردتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 245 ألفا و405 حالات إصابة في حين ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 إلى 7 آلاف و649 حالة وفاة.وأشارت إلى أن عدد مرضى فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة حاليا يبلغ 699 مريضا، دون تغيير عن يوم أمس.