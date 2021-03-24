رئيس معهد روبرت كوخ الألمانى يدعو لفرض قيود على السفر

دعا لوتار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات مجددا إلى فرض قيود في ظل أزمة كورونا.وخلال مراسم افتتاح مركز تكنولوجيات المستقبل في مدينة فيلداو بشرق ألمانيا، قال فيلر اليوم الأربعاء "لا يمكننا تقييد هذه الجائحة إلا إذا خفضنا المخالطات بأكبر قدر ممكن".ورأى فيلر أن التنقل يسهم في انتشار المرض " وكل يوم نزيد فيه من التطعيم ونقلل فيه من السفر، سيختصر لنا وقت الجائحة"، ولفت إلى أن الجائحة لا يمكن السيطرة عليها إلا بالتعاون وبمشاركة الجميع.يذكر أن معهد روبرت كوخ سيقيم في المقر الجديد مركزا للذكاء الاصطناعي في مجال البحث الخاص بالصحة العامة، وبحسب البيانات الصادرة عن المعهد، من المنتظر أن تتيح التقنيات الجديدة إمكانية الاستفادة من مصادر البيانات المعقدة والكبيرة من أجل تحليل الأوبئة بشكل أكثر شمولًا، ومن أجل تطوير أنظمة إنذار مبكر.