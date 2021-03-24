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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عواطف عبدالرحمن: بعض التيارات المسيطرة على الحركة النسوية أساءت للمرأة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:27 م
الدكتورة عواطف عبد
الدكتورة عواطف عبد الرحمن
ايهاب مصطفى
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أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة تحت عنوان "المرأة المصرية: قضايا الحاضر وتطلعات المستقبل".

أدارت الندوة الدكتورة عواطف عبدالرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة التي قدمت تشريحا للتيارات الأربعة المسيطرة على الحركة النسوية في مصر، وقالت إن بعض هذه التيارات وبالتحديد التيار السلفي أساء لقضايا المرأة ودعت للتركيز على النصوص الدينية التي أنصفت المرأة. وقد أكدت الدكتورة عواطف أن بعض النسويات والنسويين الذين اعتمدوا على أجندة غربية قد أضروا بالقضية حيث خانهم التوفيق في ترتيب الأولويات، كما أنهم على غير دراية بقضايا المرأة في الصعيد وقرى الوجه البحري.

من جانبها تحدثت الدكتورة نسرين عبدالعزيز، أستاذ مساعد بأكاديمية الشروق، عن صورة المرأة في الإعلام منذ الستينيات حتى مطلع الألفية الجديدة وتناولت تأثير المتغيرات الاجتماعية على الدراما التليفزيونية والسينما.

وتحدث الدكتور رامي عطا، أستاذ مساعد الصحافة بأكاديمية الشروق عن أهمية ترسيخ مفهوم المواطنة في النهوض بالمرأة ووضعها في المجتمع، مؤكدا أهمية تدريب العاملين في القطاعات المختلفة بما فيها الإعلام ليكونوا على دراية بحقوق المرأة، التى لا تتجزأ عن حقوق المجتمع، مؤكدا أن الوطن لا يمكن أن ينهض بأحد شقيه دون الآخر.

عواطف عبدالرحمن: بعض التيارات المسيطرة على الحركة النسوية أساءت للمرأة
عواطف عبدالرحمن: بعض التيارات المسيطرة على الحركة النسوية أساءت للمرأة
عواطف عبدالرحمن: بعض التيارات المسيطرة على الحركة النسوية أساءت للمرأة
عواطف عبدالرحمن: بعض التيارات المسيطرة على الحركة النسوية أساءت للمرأة

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