انطلاق احتفالية محافظة الإسكندرية بالأم المثالية بأوبرا سيد درويش

نظمت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، الأربعاء، احتفالية محافظة الإسكندرية بالأم المثالية، والمرأة المصرية ٢٠٢١، بدار الأوبرا مسرح سيد درويش، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.تتضمن الاحتفالية، تكريم أمهات الشهداء، وتكريم 10 أمهات مثاليات، ونماذج سكندرية مضيئة، والراهبات، فضلًا عن تكريم المحافظة لرعاة الحفل.بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة القرآن الكريم، ثم كورال غنوة، مسرحية بنات مصر، وأوبريت هنا مصر.وتأتي الاحتفالية وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، بالطاقة الاستيعابية المحددة 50٪ بمسرح سيد درويش، مع التزام الحضور بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي.