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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق احتفالية محافظة الإسكندرية بالأم المثالية بأوبرا سيد درويش

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:11 م
احتفالية محافظة الإسكندرية
احتفالية محافظة الإسكندرية
هبه عويضه
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نظمت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، الأربعاء، احتفالية محافظة الإسكندرية بالأم المثالية، والمرأة المصرية ٢٠٢١، بدار الأوبرا مسرح سيد درويش، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تتضمن الاحتفالية، تكريم أمهات الشهداء، وتكريم 10 أمهات مثاليات، ونماذج سكندرية مضيئة، والراهبات، فضلًا عن تكريم المحافظة لرعاة الحفل.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة القرآن الكريم، ثم كورال غنوة، مسرحية بنات مصر، وأوبريت هنا مصر.

وتأتي الاحتفالية وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، بالطاقة الاستيعابية المحددة 50٪ بمسرح سيد درويش، مع التزام الحضور بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي.
انطلاق احتفالية محافظة الإسكندرية بالأم المثالية بأوبرا سيد درويش
انطلاق احتفالية محافظة الإسكندرية بالأم المثالية بأوبرا سيد درويش
انطلاق احتفالية محافظة الإسكندرية بالأم المثالية بأوبرا سيد درويش
انطلاق احتفالية محافظة الإسكندرية بالأم المثالية بأوبرا سيد درويش
انطلاق احتفالية محافظة الإسكندرية بالأم المثالية بأوبرا سيد درويش
انطلاق احتفالية محافظة الإسكندرية بالأم المثالية بأوبرا سيد درويش

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