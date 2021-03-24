إيطاليا تسجل 21 ألفا و267 إصابة و460 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 21 ألفا و267 إصابة جديدة بفيروس كورونا و460 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.ووفقا لوزارة الصحة الإيطالية، بلغ عدد حالات كوفيد-19 التي سجلتها إيطاليا منذ بداية الجائحة 3 ملايين و440 ألفا و862 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالمرض 106 آلاف و339 شخصا. وبلغ عدد المتعافين حتى الآن مليونين و773 ألفا و215 شخصا، بزيادة قدرها 20 ألفا و132 عن اليوم السابق، فيما لا تزال هناك 561 ألفا و308 حالات نشطة.وقالت وزارة الصحة الإيطالية إنه تم إجراء حوالي 363 ألفا و767 اختبار كوفيد-19 اليوم، مقارنة بـ 335 ألفا و189 اختبارا أمس الثلاثاء. وارتفع معدل إيجابية الاختبارات من 5،6% إلى 5،8%.