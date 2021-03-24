انتشال جثامين غريقي ترعة وادي النقرة بأسوان

تمكنت فرق الإنقاذ النهري، من انتشال جثامين الشخصين الغارقين بترعة وادي النقرة الرئيسية بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، إثر سقوط سيارة نقل ثقيل داخل الترعة.وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة دراو العمومية، بعد نجاح عملية استخراجهم.وتلقى مركز شرطة نصر النوبة، إخطارًا يفيد بمصرع شخصين أثر سقوط سيارة نقل ثقيل بترعة وادي النقرة الرئيسية التابعة لنفس المركز، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث، وسيارات الإسعاف لنقل الجثامين بعد استخراجها.وتبين بالتحريات الأولية أن السائق والتباع الذين لقوا مصرعهم غرقًا أثر سقوط سيارة نقل ثقيل ينتميان إلى محافظة سوهاج، وجاري عمليات البحث لانتشال الجثامين من الترع وايداعهم في المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.