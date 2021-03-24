رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كينيا تعتزم إغلاق مخيمين يضمان 400 ألف لاجئ

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:08 م
كينيا تعتزم إغلاق
كينيا تعتزم إغلاق مخيمين
وكالات
طباعة
أعلنت كينيا، اليوم الأربعاء، عزمها إغلاق مخيمين للاجئين بشكل نهائي يضمان أكثر من 400 ألف شخص، مؤكدة أن "لا مجال للتفاوض" حول مصيرهما.

طلبت وزارة الداخلية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضع خطة خلال 14 يومًا لإغلاق مخيمي كاكوما وداداب اللذين افتتحا على التوالي قبل 29 و30 عامًا.

يعيش حوالي 190 ألف شخص معظمهم قدموا من جنوب السودان في مخيم كاكوما الواقع في أقصى شمال غرب كينيا، ويستضيف مخيم داداب، الواقع في الشمال الشرقي بالقرب من الصومال، نحو 250 ألف لاجئ معظمهم من الصوماليين الذين فروا من بلادهم بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 1991.

وهددت كينيا في السنوات الأخيرة عدة مرات بإغلاق داداب الذي تعتبره خطرًا على أمنها ومكانًا لتجنيد مقاتلي حركة الشباب الاسلامية الصومالية، لم يتم الإعلان عن موعد هذا الإغلاق، لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تشرف على المخيمين ذكرت أن السلطات الكينية أبلغتها بنيتها إغلاق المخيمين "خلال وقت قصير".

قالت المفوضية في بيان الأربعاء: "هذا القرار ستكون له عواقب على حماية اللاجئين في كينيا، لا سيما في السياق الحالي لجائحة كوفيد-19".

وأضافت "سنواصل حوارنا مع السلطات الكينية حول هذه القضية، نحث حكومة كينيا على التأكد من أن أي قرار يسمح بإيجاد حلول مناسبة وممكنة وأن أولئك الذين لا يزالون بحاجة إلى الحماية يستطيعون الحصول عليها".

غير أن وزير الداخلية فريد ماتيانجي قال إنه "لا مجال لمزيد من المفاوضات" بشأن هذه المسألة، وفق ما نقل عنه بيان نُشر على تويتر الوزارة.

كشف مصدر في الوزارة فضل عدم الكشف عن هويته أن "الوزير أمهل المفوضية أسبوعين لوضع خطة دقيقة لإغلاق مخيمي كاكوما وداداب للاجئين".

أكدت السلطات الكينية من دون تقديم أدلة أن الارهابيين خططوا في هذه المخيمات للهجمات الدامية التي شنتها حركة الشباب الاسلامية الصومالية ضد مركز ويست غايت التجاري في نيروبي عام 2013 وجامعة غاريسا (شمال شرق) العام 2015.

في عام 2016، أعلنت الحكومة عزمها إغلاق داداب، لكن في العام التالي، ابطلت المحكمة الكينية العليا قرار الحكومة معتبرة أنه غير دستوري ويخالف التزاماتها الدولية ويمثل اضطهادًا للاجئين.

في عام 2019، بعد شهرين من الهجوم على فندق دوسيت في نيروبي الذي أسفر عن مقتل 21 شخصًا، قررت الحكومة مرة أخرى إغلاق المخيم، لكنها لم تطبق ذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط شاب تحرش جسديا بفتاة داخل مترو باب الشعرية

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

موعد إجازة شم النسيم 2021

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

الأخوان أمين وسليم عطاالله.. نقطة التحول فى حياة سيد درويش

أمل الشربيني في لقاء عن الترجمة إلى العربية بالبرنامج الثقافي غدا

عواطف عبدالرحمن: بعض التيارات المسيطرة على الحركة النسوية أساءت للمرأة

بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة