مسرح الكاتدرائية المرقسية ينظم المهرجان الأول للمونودراما

ينظم مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بحضور عدد من السفراء وأعضاء مجلس النواب والفنانين والشخصيات العامة الدورة الأولى للمهرجان المسرحي الأول في تاريخ الكاتدرائية للمونودراما، وذلك في الفترة من 27-31 مارس الجاري.تأتي الدورة الأولى للمهرجان باسم دورة الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، بحضور كل من المخرجة ميرفت صليب مديرة مسرح الأنبا رويس ومؤسسة المهرجان، والمخرج روماني خيري رئيس المهرجان، ميشيل جرجس مدير المهرجان، كما تشمل لجنة التحكيم الفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان نضال الشافعي، المخرج السينمائي محمد حمدي، المخرجة المسرحية الدكتورة منار زين، مهندس الديكور الدكتور إيفان أديب، الموسيقار جورج قلته.وأكدت اللجنة المنظمة للمهرجان حضور حفل الافتتاح والختام بالملابس الرسمية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.