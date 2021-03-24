بتر وحروق.. تفاصيل الحالة الصحية لمصابى انفجار أنبوبة أكسجين بكفر الشيخ

أكد مصدر طبي بمستشفى كفر الشيخ العام، أن الحالة الصحية للمصابين الثلاثة جراء انفجار أسطوانة أكسجين أثناء عملهم في صيانة التكييفات مستقرة ويستجيبون للعلاج بعد أن تم إسعافهم فور استقبالهم.وأوضح المصدر لـ"الدستور" أن المستشفى أعلن حالة الطوارئ فور استقبال المصابين الذين تنوعت إصابتهم ما بين حروق وجروح قطعية فيما تم إجراء عملية بتر لأصبع أحد المصابين بعد تهتكه بشكل كبير، وهم حاليا يخضعون للعلاج اللازم.وكانت أنبوبة أكسجين انفجرت أثناء قيام 3 عمال صيانة تكييفات بعمل صيانة لأحد التكييفات بمنطقة الـ47 بمدينة كفر الشيخ، مما أحدث صوتا كبيرا أصاب المواطنين بالذعر، وعلى الفور هرع المواطنون والأجهزة الأمنية لموقع الحادث لمعرفة ملابسات ما حدث.فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الثلاثة لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم، والمصابون هم: سمير منير نعمان، وأكرم الشحات شعبان، وإبراهيم يحيى جنادي، وتنوعت إصاباتهم ما بين حروق من الدرجة الأولي والثانية وجروح قطعية.وتلقي اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد بوقوع انفجار أنبوبة أكسجين في منطقة الـ47، أسفر عن إصابة 3 أشخاص وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.