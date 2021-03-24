تكريم الأمهات المثاليات بجامعة مطروح

شهد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي نظمتها الجامعة بمناسبة عيد الأم، بحضور الدكتور محمود عباس، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح عسران، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدد من عمداء الكليات، بمكتبة مصر العامة في مدينة مرسى مطروح.وهنأ رئيس الجامعة الحضور بمناسبة عيد الأم، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتفل بكل أم مصرية ضحت بكل غالٍ ونفيس من أجل تربية أبنائها، مؤكدًا دورها في المجالات الإنسانية، فالأم شريك أساسي في تنمية المجتمع.وأوضح النجار أن الأمهات هن عماد الأسرة، وهن المعلم الأول للأبناء، وشريكات في صنع القرار، مقدما تحية إجلال وتقدير لكل الأمهات المصريات اللاتي يبذلن كل ما لديهن، بهدف إعداد جيل قادر دائمًا على الارتقاء بوطننا الحبيب مصر.وكرم رئيس الجامعة، الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة، تقديرًا لجهودهن، متمنيًا دوام الصحة والعافية لكل أم مصرية.