رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم الأمهات المثاليات بجامعة مطروح

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:56 م
تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات
ياسمين شعيب
طباعة
شهد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي نظمتها الجامعة بمناسبة عيد الأم، بحضور الدكتور محمود عباس، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح عسران، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدد من عمداء الكليات، بمكتبة مصر العامة في مدينة مرسى مطروح.

وهنأ رئيس الجامعة الحضور بمناسبة عيد الأم، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتفل بكل أم مصرية ضحت بكل غالٍ ونفيس من أجل تربية أبنائها، مؤكدًا دورها في المجالات الإنسانية، فالأم شريك أساسي في تنمية المجتمع.

وأوضح النجار أن الأمهات هن عماد الأسرة، وهن المعلم الأول للأبناء، وشريكات في صنع القرار، مقدما تحية إجلال وتقدير لكل الأمهات المصريات اللاتي يبذلن كل ما لديهن، بهدف إعداد جيل قادر دائمًا على الارتقاء بوطننا الحبيب مصر.

وكرم رئيس الجامعة، الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة، تقديرًا لجهودهن، متمنيًا دوام الصحة والعافية لكل أم مصرية.
تكريم الأمهات المثاليات بجامعة مطروح
تكريم الأمهات المثاليات بجامعة مطروح
تكريم الأمهات المثاليات بجامعة مطروح
تكريم الأمهات المثاليات بجامعة مطروح
تكريم الأمهات المثاليات بجامعة مطروح
تكريم الأمهات المثاليات بجامعة مطروح
تكريم الأمهات المثاليات بجامعة مطروح
تكريم الأمهات المثاليات بجامعة مطروح

موضوعات متعلقة

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات

خاص| القبطانة مروة السلحدار ترد على مزاعم تسببها في جنوح «حاوية السويس»

الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

موعد إجازة شم النسيم 2021

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

الأخوان أمين وسليم عطاالله.. نقطة التحول فى حياة سيد درويش

أمل الشربيني في لقاء عن الترجمة إلى العربية بالبرنامج الثقافي غدا

عواطف عبدالرحمن: بعض التيارات المسيطرة على الحركة النسوية أساءت للمرأة

بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة