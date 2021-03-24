مصرع طفلين شقيقين صعقا بالكهرباء في بنى سويف

لقي طفلان شقيقان مصرعهما، اليوم الأربعاء، صعقًا بالكهرباء، أثناء عبثهما بالأسلاك بمنزلهما بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز سمسطا جنوب غربى بني سويف.تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بوصول "ع.أج" 5 أعوام، وشقيقه "محمد" 3 أعوام ومقيمان بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز سمسطا إلى مستشفى سمسطا المركزى جثتين هامدتين ادعاء صعق كهربائي.وتبين من التحريات الأولية للواقعة أن الطفلين كان يعبثان ببعض الأسلاك بمنزل أسرتهما بقرية الكوم الأحمر التابعة لدائرة المركز فصعقهما التيار الكهربائي.وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، نتيجة الصعق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.