فرص عمل بإحدى شركات المشروعات متناهية الصغر بالمنيا

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات المشروعات متناهية الصغر بالمنيا براتب 1600 جنيه إضافة إلى حافز.تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة مسؤولين تسويق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط، وذلك من الجنسين، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.وعلى مَن ترغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 011100339492، والتواصل مع المدير المسؤول ربيع زغلول، أو التوجه لمقر الشركة في ملوي شارع 26 يوليو، أمام مسجد التقوى، المنيا.