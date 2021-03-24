انفجار أنبوبة أكسجين وإصابة 3 عمال في كفر الشيخ (فيديو)

انفجرت أنبوبة أكسجين أثناء قيام 3 عمال صيانة تكييفات بعمل صيانة لأحد التكييفات بمنطقة الـ47 بمدينة كفر الشيخ، مما أحدث صوت كبير أصاب المواطنين بالذعر، وعلى الفور هرع المواطنين والأجهزة الأمنية لموقع الحادث لمعرفة ملابسات ما حدث.فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الثلاثة لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم، والمصابين هم: سمير منير نعمان، وأكرم الشحات شعبان، وإبراهيم يحيى جنادي، وتنوعت إصابتهم ما بين حروق من الدرجة الأولي والثانية وجروح قطعية.وتلقي اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد بوقوع انفجار أنبوبة أكسجين في منطقة الـ47، أسفر عن إصابة 3 أشخاص وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.