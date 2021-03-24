إصابة شابين برصاص الاحتلال غرب القدس

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة "بير نبالا" شمال غرب القدس.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن القوات أطلقت الرصاص الحي صوب شابين من قرية الجيب، أثناء تأدية عملهما في بيرنبالا المجاورة، واستولت على مركبتهما ونقلتهما بسيارة اسعاف إسرائيلية، كما نصبت حاجزين عسكريين عند "جسر قلنديا" ومدخل "بير نبالا"، المؤديين إلى نحو 10 قرى وبلدات في المنطقة، ما أدى إلى احتجاز مئات المركبات، واندلاع مواجهات قرب بيرنبالا.