أحمد سعد فى بروفة حفل تكريم عمالقة الفن بدار الأوبرا (صور)

أجرى مساء اليوم الأربعاء المطرب أحمد سعد بروفة غنائية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية استعدادا لإحيائه حفل تكريم عمالقة الفن التي تنظمها دار الأوبرا والمقرر إقامتها غدا الخميس.ويحيي أحمد سعد الحفل بقيادة الفرقة الموسيقية حازم القصبجي، في تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في احتفالية تكريم عمالقة الفن كلًا من الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، والشاعر جمال بخيت.وكان أحمد سعد قد طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "بناقص" من كلمات هشام صادق وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى أشرف البرنس.