مركز إعلام قنا ينظم ندوة بعنوان «مدى تأثير الفن على الطفل»

نظم مركز إعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية، اليوم الأربعاء، بعنوان "مدى تأثير الفن على الطفل داخل الأسرة المصرية".وأدار الندوة أحمد حمدي شاهين مسؤول وحدة الإعلام السكاني بالمركز، وحاضر بها الدكتور حسن حمدي أستاذ تربية الطفل بكلية التربية جامعة جنوب الوادى.وتحدث دكتور حسن حمدي عن الأسس والقواعد التي تمكنهم من النمو الفني كمشاركين فاعلين في الحياة المدنية والاستمرار في التغيير وتطوير ذاتهم علي مدي حياتهم الاجتماعية، مما يجعل عملية الفن داخل القرية بسواعد هؤلاء الاطفال مستمرة بشكل دائم.وأشار إلى أن ذلك يأتي من خلال التعامل مع التراث الفني للبيئة الريفية وربطها بالرسوم الشعبية والزخارف ودمجها بالتراث المصري القديم باعتبارها مواقف للمشاهدة وتجميل قريتهم لكي يكتسبون منها الطاقة الإيجابية والمهارات العاملة وشغل أوقات الفراغ وتعلمهم عادات سلوكية للتجميل قريتهم في ظل التداعيات المطروحة على الساحة في أيامنا هذه، بفيروس كورونا، يأتي دور التشبيك بين خدمة البيئة والمجتمع وأهميته بمختلف فروعه في مجابهة هذه الأزمة العالمية؛ فلا شيء ينقذ البشرية اليوم بعد الله إلا العلم والمعرفة، والفن والتي جعلت العالم يستيقظ وينتبه لأهمية تكامل وتضافر جهود البشرية معًا من أجل التغيير بالقرية المصرية في المقام الأول.واستهل حمدي أن تعتبر الفعاليات في مجال الفن البصري التشكيلي الفني وحركة الدراما والأدب عند أطفال الروضة أساسا لفهم دلالات قيم ووسائل حضارية تتطور مع نمو الطفل الروحاني، وتحديد المتغيرات المختلفة عن الماضي ومتابعة تأثيراتها لتطوير القرية، بالاتجاهات والاهتمامات المستقبلية بتربية فنية الطفل.