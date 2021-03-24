«كعب عالى» أحدث كليبات مايا دياب الغنائية

طرحت المطربة اللبنانية مايا دياب أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "كعب عالي" منذ قليل عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.أغنية كعب عالي من ألحان رحيم كلمات: محمود صلاح، المنتج الموسيقي: هادي شرارة، إخراج: شيرين خوري.يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.