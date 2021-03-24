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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كرم جبر: الإعلام خط دفاع قوي في ظهر الدولة المصرية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:54 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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أجرى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، جولة في قناة DMC. وكان في استقباله محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجموعة قنوات DMC ومحمود التوني نائب رئيس القناة وعدد من المسئولين بها، حيث تفقد رئيس المجلس الأعلى للإعلام DMC واطلع خلالها على تفاصيل العمل بها.

في البداية، رحب محمود مسلم، بالكاتب الصحفي كرم جبر، مؤكدًا الدور الكبير الذي يلعبه المجلس في ضبط وتنظيم المشهد الإعلامي، مضيفًا أن المجلس يعمل على تقويم المشهد الإعلامي والصحفي.

وعبر كرم جبر عن سعادته بوجوده في قناة DMC، مؤكدًا أنها إحدى القنوات التي تمكنت في سنوات قليلة للغاية من صنع اسما كبيرا في الإعلام المصري والعربي وصارت أحد المؤثرات في المشهد الإعلامي بالكامل: "النجاح الإعلامي يكون وراؤه نجاحًا كبيرًا في الإدارة وهذا ما تحقق في DMC، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالقناة على ما يبذلونه من جهد كبير لتقديم محتوي إعلامي منضبط.

عقب ذلك، شهد كرم جبر ومحمود مسلم ومحمود التوني، وجاسمين طه ذكي وخالد الجندي ورمضان عبدالمعز، ودينا عصمت، وسالى شاهين وداليا أشرف ولفيف من مذيعي القناة والعاملين بها، احتفالية بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، بمناسبة تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021.

ووصف كرم الإعلامية سناء منصور بالمقاتلة التي دخلت الكثير من المعارك الإعلامية الناجحة، مضيفًا أنها قامة إعلامية كبيرة جدًا يجب على الأجيال الجديدة أن تتخذها قدوة وتتعلم منها.

وأثنى محمود مسلم، على الإعلامية سناء منصور مؤكدًا أنها إعلامية وقامة كبيرة تعلم وتتلمذ على يدها الكثير من الإعلاميين ومقدمي البرامج، مضيفًا أن على الشباب التعلم منها والحصول على خبرتها.

من جانبها، عبرت منصور عن سعادتها الكبيرة بتكريم الرئيس السيسي لها، مضيفة أن ذلك التكريم يساوي الملايين بالنسبة لها، وأوضحت أنها سعيدة بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر احتفاليه القناة بها، وسعيدة بتكريم القناة لها في وجود العاملين بها.

وقال خالد الجندي إن تكريم الإعلامية سناء منصور هو تكريم لجميع العاملين بالإعلام، مضيفًا أنها تاريخ من العطاء المتواصل الذي لا ينقطع أو يندب، معبرًا عن سعادته بوجوده في احتفالية القناة بها.

عقب ذلك، عقد كرم جبر، لقاءً مع قيادات القناة والعاملين بها، تضمن الحديث عن الدور الوطني للإعلام المصري، وكذلك ضوابط ومعايير العمل الإعلامي والتي وضعها المجلس لضبط المشهد الإعلامي.

وأكد جبر أن الإعلام المصري لعب وما زال دورًا كبيرًا في القضايا الوطنية الهامة وشكل خط دفاع قوى للغاية عن المصريين، كما يلعب دورًا كبيرًا ومهما فى توعية المواطنين، مشيرا إلى أن الإعلام يؤدى دوره ومهمته على أكمل وجه.

أضاف جبر أن التحدى الأول والأكبر الذى يواجه الإعلام هو أن يكون مؤثرا بدرجة أكبر من الوقت الحالى، خاصة أن السوشيال ميديا أصبحت تلعب دور الإعلام غير التقليدي، فالبتالى يجب أن يكون الإعلام مؤثرا فى السوشيال ميديا وليس على العكس، مضيفًا أن السوشيال ميديا تتميز بسرعة نشر الأخبار لكن ربما تفتقد إلى الدقة، لذلك فعلى الإعلام دورًا كبيرًا فى سرعة ملاحقة الأخبار والتأكد من المعلومة.

أوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مسئول عن تنظيم الإعلام وليس صناعته، مضيفًا أن المهمة صعبة وتحتاج إلى وقت للوصول إلى ضبط المشهد الإعلامي، مضيفًا أن الحرية هي الماء والهواء للإعلام والأخطاء التي تحدث بسبب الممارسة الديمقراطية يجب أن تعالج بوسائل ديمقراطية، وحرية الصحافة لا تشمل المفهوم الضيق ولكن بالمفهوم الواسع أدقق كل خبر وتكون المعلومات صحيحة ويكون النقد بناء.

وأشار إلى أن المجلس له العديد من الصلاحيات طبقًا لقانونه، وأن أحد القضايا الأساسية التي عمل عليها المجلس منذ تأسيسه هي تنظيم التراخيص للقنوات الفضائية والصحف القومية والجزبية والخاصة فضلًا عن الراديو والمواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه تم عمل شهادات موثقة تحمل علامة مائية مثل ورق البنكنوت لمنع التلاعب وحتى لا يتم تزويرها.

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