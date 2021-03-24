«هايد بارك» تتغلب على تحديات كورونا وتحقق مستهدف المبيعات فى 2020



بعد عام ملىء بالتحديات، نجحت شركة هايد بارك للتطوير العقارى فى تنفيذ خططها لتطوير مشروعاتها القائمة والحصول على أخرى جديدة باستثمارات بالمليارات تضيف للاقتصاد الوطنى، وتشغل المزيد من العمالة، وفى الوقت نفسه الالتزام بتسليم ١٩١١ وحدة سكنية جديدة؛ تأكيدًا على جديتها أمام عملائها، كما نجحت فى تحقيق المبيعات المستهدفة خلال العام السابق كاملة لتتغلب على تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولتلبية الطلب الكبير على مشروعاتها، تطرح شركة هايد بارك أنظمة سداد مميزة تطرح لأول مرة على مشروعاتها، ففى مشروع «هايد بارك القاهرة الجديدة»، طرحت نظام سداد دون مقدم وأقساط متساوية على ٨ سنوات، وفى مشروع «تاونى» طرحت نظام سداد بـ١٠٪ مقدمًا وتقسيط الباقى على ١٠ سنوات.

وتستهدف الشركة تسليم ٢٠٠٠ وحدة لعملائها بمشروعها بالقاهرة الجديدة، الذى يحتفظ بمكانة خاصة بين مشروعات التطوير العقارى بمنطقة القاهرة الجديدة، نظرًا لتميز موقعه بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى بعد دقائق من خدمات حيوية، مثل مطار القاهرة والجامعة الأمريكية، علاوة على أنه بوابة العاصمة الإدارية.

كما يربط المشروع بين شارع التسعين بالطريق الدائرى الأوسطى، ويتفرد بأفضل تصميمات أشرف عليها أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، بالإضافة إلى تنوع مساحات الوحدات السكنية، وتوافر الخدمات المختلفة من أكبر حديقة مركزية على مستوى القاهرة داخل المشروع.

ويقع مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة على مساحة ٦ ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية حوالى ٤٠ مليار جنيه، ويقام على ٨ مراحل مختلفة، بإجمالى عدد وحدات حوالى ٢٠ ألف وحدة بجانب المشروعات الخدمية والتجارية والإدارية.

ومن المقرر تسليم آخر مرحلة من المشروع فى عام ٢٠٣٠، وتتميز وحدات المشروع بتنوع تصميماتها من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء، التى تم تصميمها بواسطة شركات عالمية متخصصة فى تخطيط المدن.

ويتمتع مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة بتقديم خدمات مختلفة للعملاء مثل خدمات الصيانة، وتنسيق الحدائق، والنظافة، وخدمات أخرى للأماكن المشتركة وخدمات خاصة للملاك والأمن على مدار ٢٤ ساعة، وخزان مياه سعة ١٠ آلاف متر مكعب يعمل بكامل طاقته عند انقطاع المياه لتوفير أعلى سبل الراحة للعملاء، بالإضافة إلى تطبيق «Hyde Park App»، الذى يعد أفضل وسيلة يتم من خلالها متابعة وقياس رضاء العملاء منذ عام ٢٠١٩.

ويترقب المستهلكون والمهتمون بالاستثمار العقارى طرح مراحل جديدة بمشروعات هايد بارك لسرعة الحجز؛ لثقتهم فى قدرة الشركة على التسليم فى المواعيد المحددة وبأفضل تصميم وأعلى جودة مع توافر كل الخدمات، مما يجعله مناسبًا للباحثين عن السكن بمشروع مميز أو الراغبين فى الاستثمار العقارى لتحقيق أعلى عائد، لذا حاز المشروع على ثقة حوالى ٥٠٠ أسرة، تقيم به فى الوقت الحالى.

وإلى جانب ذلك، يتضمن مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة Business District الذى يتضمن وحدات إدارية، بعدما أطلقته الشركة بتكلفة استثمارية ٦ مليارات جنيه على إجمالى مساحة تبلغ ١١٧ ألف متر مربع، وبمساحات تبدأ من ٥٠ مترًا مربعًا، مما يشجع أصحاب الأعمال الشباب ورواد الأعمال على توسيع أعمالهم بمساحات مختلفة تلبى جميع القطاعات التى تبحث عن أماكن عمل متطورة ومختلفة.

وتعتزم شركة هايد بارك افتتاح المرحلة الأولى من منطقة هايد أوت Hyde Out، خلال العام الحالى، وهى منطقة ترفيهية على مساحة ٤٦ ألف متر مربع بمشروع هايد بارك فى القاهرة الجديدة، وتضم المرحلة الأولى أرقى المطاعم ذات العلامات التجارية الكبيرة مثل «M By Chef Khaldy»، وهو المطعم المملوك للشيف محمد الخالدى، الحاصل على جائزة أفضل شيف لاجئ فى العالم،.

كما تتضمن «GREEK CLUB»، وهو واحد من أقدم المطاعم فى مصر ويشتهر بجودة وفخامة الأطباق التى يقدمها، و«Santa Lucia»، وهو كذلك أحد أقدم المطاعم فى مصر، وضمن أحد معالم مدينة الإسكندرية، ومطاعم أخرى مشهورة بجودتها مثل Smokery، وBellucci By Maitai.

وإلى جانب المطاعم، تضم منطقة هايد أوت «نون باى فجنون»، وهى أول منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال بمشروع عقارى ليستمتعوا فيها بالرسم واللعب والجرى وممارسة النشاطات المختلفة، كما تضم المنطقة «East Wind» للحيوانات الأليفة، وهو مكان مخصص للتدريب واللعب مع الحيوانات الأليفة.

أما فى غرب القاهرة، فقد بدأت شركة هايد بارك مشروع «تاونى» - «Tawny»، فى موقع متميز بقلب المنطقة السكنية فى مدينة ٦ أكتوبر، وهو محاط بجميع الطرق الرئيسية، سواء محور ٢٦ يوليو، أو طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، أو طريق الواحات، أمام نادى الجزيرة الرياضى.

ويقع المشروع على بعد خطوات من المولات والمحلات التجارية، ويحيط به العديد من المدارس الدولية مثل «ليسيه»، والألسن، ومدرسة الشويفات الدولية، والمدرسة الأمريكية الدولية، والمدرسة البريطانية الدولية.

ويضم مشروع «Tawny»، الذى يقع على مساحة ٣١ فدانًا، أكثر من ٢٠٠ فيلا مختلفة المساحات، تتميز بتنوع التصميمات من فيلات منفصلة بمساحات ٢٨٨ مترًا، ومتصلة بمساحات تتراوح بين ٢٤٠ و٢٨٠ مترًا، وتاون وتوين هاوس والفيلات الرباعية Quad Villas كمنتج جديد لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء.

وتشرف على المشروع شركات عالمية متخصصة فى تخطيط المدن، ويتم تخصيص ٢٠٪ فقط من إجمالى مساحة المشروع للوحدات السكنية، ليدل على اهتمام الشركة بالمساحات الخضراء، كما تم فى افتتاح مقر المبيعات الخاص بـ«تاونى» بالموقع.

وفى النصف الثانى من ٢٠٢٠ نجحت شركة هايد بارك للتطوير العقارى فى إطلاق شركة جديدة تحت اسم «فاوندرز Founders»، وتعمل فى مجال الاستشارات العقارية وهى متخصصة فى المبيعات والتسويق العقارى، برأسمال حوالى ٥٠٠ مليون جنيه.

وتعتبر جاردينا سيتى أول مشاريع تسويق بافوندرز، بالتحالف مع شركة الأهلى صبور، وسجلت «فاوندرز» نجاحًا باهرًا بتحقيق ٥ مليارات جنيه مبيعات فى الربع الأول من عام ٢٠٢١، من إجمالى مستهدف مبيعات المشروع البالغ ٢٦ مليار جنيه.

