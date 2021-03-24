تعرف على رسالة نضال الشافعى لمحمد صلاح ويؤكد «أنا أهلاوى»

كشف الفنان نضال الشافعي عن شغفه الكبير لمتابعه كافة مباريات المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، لافتًا إلى أنه ينتظر مشاهدة مباراة غد ضد منتخب كينيا في تصفيات كأس العالم.وتمنى نضال الفوز بالمباراة الهامة للمنتخب أمام كينيا، مشيرًا إلى أنه من عشاق لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وكثيرًا ما يتابع كافة مبارياته في الأراضي الإنجليزية.وأشار نضال إلى أنه يشجع النادي الأهلي، ويتابع مبارياته الهامة خاصة في بطولة إفريقيا، مؤكدًا أنه ينبذ أي تعصب.ويظهر نضال الشافعي خلال شهر رمضان المقبل في مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبري، ويشارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" مع النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.