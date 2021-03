«سكاى أبوظبى» تبدأ تنفيذ مشروع Residence Eight فى العاصمة الإدارية

أعلنت شركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى- الذراع العقارية لمجموعة دايموند وواحدة من أبرز شركات التطوير العقارى فى دولة الإمارات العربية المتحدة- عن بدء تنفيذ مشروع Residence Eight بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات ٤ مليارات جنيه فى شهر مارس الجارى، إيمانًا من الشركة بأهمية المشاركة فى تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ الرامية إلى زيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية، وإنشاء مجتمعات متكاملة تتوافر بها جودة الحياة للمواطن المصرى.

وحصلت الشركة على القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمشروع Residence Eight بالعاصمة الإدارية، وبدأت إجراءات التنفيذ على أرض الواقع، وفى الوقت نفسه بدأت طرح المشروع للحجز مستهدفة تحقيق مبيعات بقيمة ١.٥ مليار جنيه فى عام ٢٠٢١، وذلك فى ضوء تشجيع الدولة للاستثمار الأجنبى.

ويعتبر مشروع Residence Eight مجمعًا سكنيًا وتجاريًا، يقع على مساحة ٢٣ فدانًا بموقع متميز بمنطقة الـR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى المحاطة بالحى الدبلوماسى من الغرب والمطلة على ٧٠ فدانًا من المساحات الخضراء من الشمال، والنهر الأخضر من الجنوب بالقرب من وسط المدينة، بجانب الموقع المثالى، حيث ينقسم تصميم المشروع بين مساحات خضراء ضخمة تصل إلى ٨٢٪ من المساحة الكلية من المشروع ونحو ١٠٠٠ وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين ٨٠ و٣٦٠ مترًا مربعًا بين شقق ووحدات «دوبلكس» الفاخرة.

ويقدم مشروع Residence Eight نموذجًا حقيقيًا للمشروعات المتكاملة من خلال تقديم حلول معيشة عصرية تخدم جميع احتياجات العملاء وتحقق لهم الراحة والأمان والخصوصية، عبر تخصيص ٨٠٪ من المشروع للعنصر السكنى، و٢٠٪ للعنصر التجارى، وذلك باستخدام أحدث أساليب الهندسة والعمارة والتصميم، كما سيتضمن المشروع مساحات خارجية واسعة لتنفيذ الفعاليات والأنشطة والمناسبات، بالإضافة إلى ذلك سيتضمن كلوب هاوس يتيح لهم الرفاهية على بعد دقائق من منطقتهم السكنية.

وقال المهندس عبدالرحمن عجمى، الرئيس التنفيذى لمجموعة دايموند وشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، إن الشركة اختارت إقامة أول مشروعاتها فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لأنها تتوافق مع رؤيتنا، إذ تتطلع سكاى أبوظبى لأن تصبح من أكبر الشركات العقارية فى السوق المصرية من خلال تقديمها نماذج عمرانية ذكية متكاملة بمعايير إقليمية وفريدة من نوعها، وهو ما يتطابق مع استراتيجية العاصمة الإدارية التى تستهدف أن تصبح مدينة ذكية، كما أن رؤية سكاى أبوظبى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بقيمة حقيقية بداية من المبانى السكنية إلى الخدمات التجارية والخدمات العامة.

من جانبه قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، إن الشركة أعدت دراسة للسوق العقارية فى مصر للتعرف على جميع متطلبات العميل، ونتطلع لتقديم منتج مختلف ومتميز يتناسب مع متطلباته وإمكاناته، كما نسعى لكسب ثقة العملاء من خلال الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع، إضافة إلى تقديم منتجات بأسعار تنافسية وتسهيلات كبيرة فى السداد.

وأضاف صلاح، أن الشركة تستهدف عملاء جمهورية مصر العربية ومحافظاتها المختلفة، كذلك العملاء العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أن السوق العقارية المصرية تتسم بكونها سوقًا واعدة وجاذبة للاستثمار، لتميزها بالعديد من المزايا التنافسية عن غيرها، كالنمو السكانى المتزايد الذى يعكس الحاجة الدائمة إلى تنمية عمرانية مستمرة، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات المختلفة للاستثمارات الأجنبية، التى أتاحها قانون الاستثمار الجديد، فضلًا عما تتميز به السوق المصرية من عوائد استثمارية جاذبة.

ويعد مشروع Residence Eight أول مشروع عقارى لشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، بعد أيام من إعلانها دخول السوق المصرية لنقل خبراتها العقارية الإقليمية، وعزمها على استثمار ١٥ مليار جنيه خلال العامين المقبلين، مستندة إلى نجاحها فى إنشاء مجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورغبتها فى التوسع، إقليميًا ودوليًا ضمن خطتها الاستراتيجية.