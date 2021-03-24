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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: الكويت شريك قوي في تسوية الأزمة بسوريا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:22 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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وصف الاتحاد الأوروبي الأربعاء دولة الكویت بأنھا شریك قوي في جھود تسویة الأزمة في سوریا، وأنھا في طلیعة الدول المعنیة بتنظیم المؤتمرات بشأن سوریا.

وقال مسؤول رفیع في الاتحاد الأوروبي - خلال مؤتمر صحفي على الإنترنت بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس لدعم مستقبل سوریا والمنطقة في بروكسل الأسبوع المقبل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "لا تزال الكویت شریكا قویا نعقد معه محادثات منتظمة، بشأن المساعدات والوضع السیاسي العام في سوریا، وھي جزء من الإجماع الدولي لدعم جھود الأمم المتحدة في حل الصراع".

وأضاف: أن الكویت لعبت دورا رائدا في تنظیم مؤتمرات المانحین بشأن سوریا (في 2013 و2014 و2015)، كما شاركت في رئاسة مؤتمر بروكسل الأول المعني بسوریا. وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى 60 بلدا، فضلا عن عدد من الوكالات الإقلیمیة ووكالات الأمم المتحدة؛ لحضور مؤتمر بروكسل الخامس بشأن دعم مستقبل سوریا والمنطقة في الفترة من 29 إلى 30 مارس الجاري، تحت رعایة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأوضح: أن المؤتمر سیعقد افتراضیا نظرا لتفشي جائحة فیروس كورونا، وأن الھدف الأساسي للمؤتمر ھو دعم سبل التوصل لحل سیاسي وضمان تنفیذ قرارات الأمم المتحدة، فضلا عن الحصول على تبرعات لدعم الجھود الإنسانیة للسوریین في الداخل والخارج.

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